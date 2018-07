Heddesheim. (pol/rl) Bei einem Verkehrsunfall in der Großsachsener Straße starb ein 27-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag. Der Biker war kurz nach 17 Uhr von Großsachsen in Richtung Heddesheim unterwegs, als er mit einem 55-jährigen Autofahrer kollidierte, der von der Ringstraße auf die Großsachsener Straße einbog.

Bei der Kollision erlitt der 27-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 55-Jähige kam mit einem Schock in eine Klinik. Zur Klärung des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Ob der 27-Jährige zu schnell unterwegs war, ist noch unklar.