Hemsbach. (pol/sbl) Schwerste Verletzungen erlitt am Dienstagmittag ein 22-jähriger Briefzusteller bei einem Verkehrsunfall in Hemsbach. Der junge Mann hielt kurz vor 12 Uhr mit seinem Zustellfahrzeug vor einem Anwesen in der Rittergasse, um Briefsendungen zuzustellen. Laut Polizei vergaß er jedoch, die Handbremse anzuziehen.

Gleichzeitig hatte er die Gangschaltung in den Leerlauf gestellt. Während er am Briefkasten stand, rollte das Fahrzeug aufgrund eines leichten Gefälles auf ihn zu, drückte ihn gegen die dortige Hauswand und klemmte ihn zwischen Fahrzeug und Wand ein. Der 22-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen an Beinen, Becken und Oberkörper. Er wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Weitere Informationen über seinen Gesundheitszustand liegen nicht vor.

Es entstand Sachschaden in Höhe von über 2000 Euro. Das Zustellfahrzeug wurde durch einen Ersatzfahrer abgeholt.