Hemsbach. (pol/rl) Am Dienstag zwischen 14.30 und 17.45 Uhr wurde ein Grab auf dem Friedhof in der Goethestraße verwüstet. Der Täter hatte mutwillig den Grabschmuck eines unmittelbar zuvor angelegten Urnengrabes herausgerissen und in der näheren Umgebung verteilt. Andere Gräber waren nicht betroffen.

Zeugen werden gebeten sich unter der 06201 / 71207 mit dem Polizeiposten Hemsbach in Verbindung zu setzen.