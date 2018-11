Ladenburg. (rl) Etliche Feuerwehr- und Krankenwagen rauschten am Sonntagnachmittag durch die Stadt. Seit Samstag findet hier "Berufsfeuerwehrtag Jugendfeuerwehr" statt, mit dem einige Übungen verbunden sind. Am Sonntag gab es dann einen "Realeinsatz", wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Auf der Neckarinsel waren am Nachmittag zwei Angler in Not geraten. Die Feuerwehr konnte die beiden Männer rasch aus ihrer Notlage retten und in Sicherheit bringen. Noch ist der Verlauf des Einsatzes nicht bekannt. Den beiden Verunglückten gehe es aber gut, hieß es.