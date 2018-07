Heddesheim. (pol/rl) Opfer eines Trickdiebstahls wurde eine 89-jährige Frau am Dienstagmittag. Zwei Männer klingelten gegen 13 Uhr an der Haustür der Seniorin und gaben an, überprüfen zu müssen, ob Wasser in den Keller eingedrungen sei. Die Frau begleitete einen der Männer in den Keller. Währenddessen ging der zweite Mann in die Wohnung und entwendete dort 600 Euro Bargeld. Eine Beschreibung der Täter konnte die Frau nicht geben.

Die Polizei rät dringend, die folgenden Grundsätze zu beachten:

- Seien Sie nie zu vertrauensselig!

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

- Bewahren Sie nie mehr Geld als nötig in der Wohnung auf!

- Hinterfragen Sie kritisch!

- Rufen Sie im Zweifelsfall unverzüglich die Polizei!

- Prägen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen ein!