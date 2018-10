Edingen-Neckarhausen. Zu zwei Wohnungseinbrüchen wurden Beamte des Polizeireviers Ladenburg am Mittwoch gerufen. Zwischen 15:30 und 16:50 Uhr brachen mehrere Täter laut Polizei in ein Einfamilienhaus in Edingen ein. Zunächst scheiterten die Einbrecher daran, eine Stahlkellertür aufzubrechen. Danach schlugen sie auf der Rückseite des Hauses das Sicherheitsglas der Terrassentür ein und gelangten so ins Haus. Da nach Angaben der Bewohner nichts durchwühlt oder entwendet wurde, sind die Einbrecher wohl gestört worden.

Wenigstens drei Personen hatten in den Nähe des Hauses verdächtige Wahrnehmungen gemacht, sodass die Polizei davon ausgeht, dass die Täter arbeitsteilig vorgegangen sind. Ein Täter soll eine weiße Schirmmütze getragen haben. Eine andere Zeugin beobachtete drei über das Feld weglaufende Männer. Alle sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Einer der Männer hatte einen Vollbart und ein hageres Gesicht.

Mehr Glück hatte ein 84-jähriger Rentner. Hier versuchten Unbekannte zwischen 14 und 18:55 Uhr in das Einfamilienhaus einzubrechen. Die Einbrecher scheiterten jedoch daran, die Haustür zu öffnen und danach flüchteten unverrichteter Dinge. Die Mannheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (pol)