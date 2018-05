Weinheim/Laudenbach. Opfer eines Einbruchs wurden am Dienstag, 19. Februar, zwischen 13:30 und 21 Uhr die Bewohner eines Wohnhauses in der Hegelstraße in Weinheim. Der bislang unbekannte Täter kletterte über eine kleine Mauer und einen Zaun, um auf das Grundstück zu gelangen. Ins Innere des Hauses gelangte er über ein kleines Küchenfenster an der Gebäuderückseite, indem er dieses aufhebelte. Der Täter durchsuchte das gesamte Haus. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Im Kastanienweg in Laudenbach kam es auch am Dienstag zwischen 9 und 20 Uhr ebenfalls zu einem Einbruch. Der Täter gelang über eine aufgehebelte Terrassentür ins Innere und durchsuchte das gesamte Haus nach Beute. Entwendet wurde Schmuck im Wert von rund 5.000 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ermittelt der Polizeiposten Hemsbach (06201/71207) und das Polizeirevier Weinheim (06201/10030). Zeugen werden gebeten sich dort zu melden.