Edingen-Neckarhausen. (pol/rl) In die Scheune eines Bauernhofes in der Bahnhofstraße wurde am Donnerstagmorgen eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter hebelte zwischen 0 und 7 Uhr sowohl das Scheunentor als auch die zu einer Maschinenhalle führende Tür auf, um in den Innenraum zu gelangen. Dort entwendete er Werkzeug und Elektrogeräte und pumpte außerdem aus einem Dieseltank rund 300 Liter Dieselöl ab.

Der Gesamtschaden schlägt mit mehreren Tausend Euro zu Buche. Zeugen, die im benannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ladenburg unter der 06203/9305-0 zu wenden.