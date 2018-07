Edingen-Neckarhausen. (pol) Umarmt und ausgeraubt: Eine 84 Jahre alte Frau ist am Montag in der Heidelberger Straße Opfer von Trickdiebinnen geworden. Die Täter, zwei Frauen und ein Mann, hielten neben dem Opfer an, nachdem sie zuvor versucht hatten, sie aus dem Auto heraus anzusprechen. Eine Frau umarmte die 84-Jährige, nannte sie "Mama" und klaute ihr unbemerkt eine Halskette aus Gold.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos: Die Täter sollen ein dunkles fünftüriges Auto mit deutschem Kennzeichen gefahren haben. Die Frauen sind zwischen 40 und 45 Jahre alt, 1,50 bis 1,60 Meter groß, haben dunkelbraune Haare und Goldkronen. Der Fahrer ist zwischen 40 und 45 Jahre alte, hat dunkle Augen und Haare. Zeugen melden sich bei der Polizei in Ladenburg, Telefon 06203/93050.