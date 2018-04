Heidelberg. (pol/noa) Ein Trickbetrüger hat am Mittwochmorgen mehr als hundert Euro von einem 64-Jährigen gestohlen.

Nach Polizeiangaben wurde der Mann gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Flößerstraße angesprochen. Der Unbekannte fragte, ob er Geld für den Einkaufswagen wechseln könne. Als der 64-Jährige daraufhin in seinem Geldbeutel nach Kleingeld suchte, habe der Dieb ihn mit Gesprächen und Gesten abgelenkt.

Das Opfer ging danach einkaufen und merkte beim Bezahlen, dass etwa 120 Euro im Geldbeutel fehlten.

Der Unbekannte Mann sei etwa 50 bis 55 Jahre alt. Er habe graue Haare und ein helles Hemd getragen.

Hinweise an die Polizei Ladenburg unter 06203/9305-0