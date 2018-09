Edingen-Neckarhausen. (pol/mün) Zwei mit Schals maskierte Männer überfielen am Samstag gegen 20 Uhr eine Tankstelle in Edingen-Neckarhausen und bedrohten den Mitarbeiter mit einer Axt. Nachdem sie mehrere hundert Euro aus der Kasse entnommen hatten, flohen sie vom Tatort in der Trautenfeldstraße Richtung Neckarhauserstraße. Offensichtlich war dort ein Auto zur Flucht bereitgestellt, teilt die Polizei mit. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Beide Täter sollen etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, und schlank sein sowie blonde Haare haben. Einer habe einen dunkelblauen Kapuzenpullover, eine dunkle Jeans und schwarze Turnschuhe mit weißen Streifen getragen. Der zweite Täter soll mit einem einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Aufdruck und roter Schrift, eine schwarzer Jeans und schwarzen Sportschuhe bekleidet gewesen sein. Beide hätten hiesigem Dialekt gesprochen, heißt es in der Täterbeschreibung der Polizei.

Zeugen können sich bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-5555 melden.