Edingen-Neckarhausen. (pol/eka) Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei in Edingen-Neckarhausen gegen einen bislang unbekannten Täter. Vermutlich am frühen Freitagmorgen riss der Unbekannte ein Stationierungszeichen aus dem Boden, das auf der Friedrichsfelder Straße zwischen dem Rad- und Fußweg neben einem Feldgelände, zwischen der Einmündung Lilienstraße und Ortseingang Edingen verankert war, und warf es auf die Fahrbahn. Kurz vor 5 Uhr überfuhr eine 49-jährige Nissan-Fahrerin das metallene Stationierungszeichen und riss sich dabei zunächst unbemerkt die Ölwanne auf. Die Autofahrerin kam noch

bis zum Amselweg, wo ihr Fahrzeug liegenblieb.

Der Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Die über eine längere Strecke sich hingezogene Ölspur musste im Laufe des Freitagvormittages durch eine Spezialfirma beseitigt werden. Zeugen, die Hinweise auf die Person oder Personen geben können, die das Stationierungszeichen auf die Fahrbahn legten, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Edingen-Neckarhausen, unter Telefonnummer 06 21 / 89 20 29 oder mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Telefonnummer 0 62 03 / 9 30 50 in Verbindung zu setzen.