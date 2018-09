Edingen-Neckarhausen. (pol/sti/lag) Ein Leichtverletzter und etwa 4000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag in Edingen-Neckarhausen ereignet hat. Gegen 16.50 Uhr fuhr ein 67-Jähriger mit seinem Motorroller auf der Friedrichsfelder Straße in Richtung Hauptstraße.

In der Kurve im Bereich der Röntgenstraße kam ihm eine Mercedes A-Klasse entgegen, die der Mann wohl zunächst übersah. Überrascht wich er ruckartig nach rechts aus und stieß gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Golf. Der Roller zertrümmerte die Heckscheibe und den Rückscheinwerfer des Golfs, schlitterte seitlich am Wagen entlang und kippte anschließend gegen die A-Klasse.

Danach stürzte der Rollerfahrer auf die Fahrbahn und zog sich eine Fleischwunde am Ellbogen zu. Ein in der Nähe wohnender Aktiver des DRK Edingen konnte den Mann, der bei Bewusstsein war, erstversorgen. Da der zwischenzeitlich verständigte Notarzt weitere, insbesondere innere Verletzungen nicht ausschließen konnte, kam der Unfallverursacher vorsorglich in ein Heidelberger Krankenhaus. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrbahn musste von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden.

In der Tempo-30-Zone wird laut einiger Anwohner häufig zu schnell gefahren. Im Fall des Rollerfahrers gebe es aber keinen Hinweis darauf, so die Polizei.