Edingen-Neckarhausen. (pol/mün) Ein vermeintlicher Gasaustritt sorgte am Dienstagabend in einer Tiefgarage in Edingen-Neckarhausen für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz. Gegen 19.40 Uhr hatten Anwohner eines Hauses in der Fulminastraße einen "ortsfremden" Geruch festgestellt, wie die Polizei mitteilt. Bis die Rettungskräfte eintrafen, hatten schon 37 Anwohner das Haus verlassen. Nur: Die Suche der Feuerwehr nach einen Gasleck blieb erfolglos - das Haus ist gar nicht ans Gasnetz angeschlossen. Nachdem auch weitere hinzugerufene Experten keinen Rat mehr wussten, verließ man sich schließlich allein auf das menschliche Riechorgan und verfolgte die "Spur" bis zu einem in der Tiefgarage abgestellten Auto. Nach Öffnen der Motorhaube des Fahrzeugs war die Ursache für den Gasgeruch jedoch rasch gefunden: Eine tote Ratte, die war im Motorraum des geparkten Pkw verendet war, hatte für die "ortsfremden" Gerüche gesorgt.