Edingen-Neckarhausen. (pol) Gleich zweimal beleidigt wurde eine 68 Jahre alte Frau am Dienstag gegen 12.30 Uhr im Stangenweg auf Höhe der Friedrichsfelder Straße in Edingen. Die Spaziergängerin sei zunächst von einem Lastwagen-Fahrer beschimpft und an den Händen gehalten beziehungsweise geschüttelt worden.

Ein weiterer Mann soll dann dazugekommen sein, der die 68-Jährige ebenfalls beleidigt habe, nachdem sie ihn gebeten hatte, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Anschließend sei der Mann auf der Friedrichsfelder Straße mit einem roten Kleinwagen älteren Baujahrs, an dem der Lack stark verwittert gewesen sein soll, in Richtung Edingen-Neckarhausen weggefahren.

Den Lasterfahrer hat die Polizei mittlerweile gefunden. Der zweite Mann wird noch gesucht. Er könnte auch als Zeuge wichtig sein, heißt es aus der Pressestelle des Mannheimer Polizeipräsidiums. Er soll 40 bis 45 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er soll schlank sein und kurz geschorenes graues Haar tragen.

Wer Hinweise auf den Mann geben kann, meldet sich bei der Polizei in Edingen-Neckarhausen, Telefon 06203/892029, oder in Ladenburg, Telefon 06203/93050.