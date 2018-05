POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: - Zeugen gesucht!



Edingen-Neckarhausen. (pol/sbl) Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr und Dienstag, 13 Uhr fehlt der Polizei derzeit noch jede Spur. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt ins Haus, indem die heruntergelassenen Rollladen der Terrassentür hochgeschoben und die Tür auf bisher unbekannte Art und Weise geöffnet wurde. Im Haus wurden mehrere Schubladen und Schränke durchwühlt. Es ist unklar, ob etwas entwendet wurde. Auch der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht beziffern.



Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter 06203/9305-0 oder dem Polizeiposten Edingen-Neckarhausen unter 06203/892029 in Verbindung zu setzen.