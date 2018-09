Edingen-Neckarhausen. (pol/mün)

Bislang unbekannte Täter trieben am Mittwoch in der Schloßstraße ihr Unwesen. In der Zeit zwischen 0.45 Uhr und 7 Uhr hebelten sie laut Polizei ein Terrassenfenster auf der Rückseite eines Hauses auf, nachdem sie zuvor den Rollladen hochgeschoben und diesen mit einer Holzlatte gesichert hatten. Danach entwendeten die Täter aus zwei Geldbörsen und einer Schatulle mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Bewohner des Hauses schliefen während des Einbruchs im Obergeschoss und bemerkten die Tat erst am Morgen.



In einem Kindergarten hebelten die Täter die Terrassentür des Mitarbeiterraumes auf und gelangten so ins Innere. Hier brachen sie sämtliche Spinde auf. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.



An einem dritten Anwesen wurde versucht, das Kellerfenster aufzuhebeln, was aber misslang. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch 14 Uhr.



Zeugen können sich beim Polizeiposten Edingen-Neckarhausen unter der Rufnummer 06203/892029 melden.