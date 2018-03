Edingen-Neckarhausen. (pol/rl) Ein 43-jähriger Mann ging am frühen Freitagnachmittag auf einen Autofahrer und Polizeibeamte los. Kurz vor 14 Uhr war er laut Polizeibericht in der Hauptstraße mit einem 33-jährigen Autofahrer in Streit geraten: Der 33-Jährige hatte den 43-Jährigen beschuldigt, dass er den Lack seines Autos zerkratzt hätte.

Im Verlauf des Streit ging der 43-Jährige in seine nahegelegene Wohnung, holte ein Schlagwerkzeug und ging damit drohend auf den Autofahrer zu. Der wiederum verständigte sofort die Polizei.

Als die Polizeistreife kurz darauf eintraf, hatte sich der 43-Jährige in seine Wohnung zurückgezogen. Die Polizisten klingelten bei ihm. Der Mann öffnete die Tür, sah die Beamten und zog die Tür dann sofort wieder zu. Danach versuchte er vor den Beamten zu flüchten. Diese konnten ihn jedoch bald einholen und festnehmen, wogegen sich der 43-Jährige massiv wehrte.

Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, ergab ein Drogentest, dass der Mann Cannabis konsumiert hatte. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt.