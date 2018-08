Edingen-Neckarhausen. (pol/rl) Zu einer schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Röntgenstraße und Jahnstraße kam es am Dienstagnachmittag. Ein 19-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Edingen-Neckarhausen fuhr gegen 17.55 Uhr auf der Röntgenstraße in Edingen in Richtung Kreuzung. Dort missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden 19-jährigen BMW-Fahrers aus Edingen-Neckarhausen, sodass die beiden Autos zusammenstießen.

Der BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Mannheimer Krankenhaus. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden an dem Mitsubishi wird auf 6000 Euro, der am BMW auf 8000 Euro geschätzt.