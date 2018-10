Brühl. (pol/pad) Bereits am Samstag kollidierte auf der Mannheimer Landstraße ein E-Bike mit einem Mercedes. Der E-Bike-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 66-jährige Mercedesfahrer war gegen 11.30 Uhr von Schwetzingen in Richtung Brühl unterwegs und kollidierte an der Kreuzung Albert-Bassermann-Straße mit einem kreuzenden 59-Jährigen E-Bike-Fahrer. Da dieser keinen Helm trug erlitt er schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Der 59-Jährige befindet sich mittlerweile wieder auf dem Weg der Besserung. Da der Unfallhergang noch nicht ganz geklärt ist, bittet das Polizeirevier Mannheim-Neckarau Zeugen, sich unter der 0621/83397-0 zu melden.