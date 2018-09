Birkenau-Löhrbach. (pol/rl) aktualisiert. Zu einem Feuer im Sportheim der Sport-Kultur-Gemeinde in der Schulstraße kam es am frühen Dienstagmorgen. Der Brand soll gegen 1.15 Uhr ausgebrochen sein. Gegen 2 Uhr meldete die Polizei, dass das Gebäude in Vollbrand steht. 105 Feuerwehrkräfte aus Löhrbach und den umliegenden Gemeinden waren über Stunden im Einsatz. Erst gegen 5.30 Uhr waren die Löscharbeiten vorerst beendet worden.

Eine Feuerwehrfrau erlitt leichte Verletzungen und konnte ambulant behandelt werden. Weitere Verletzte durch den Brand gab es offenbar nicht. Neben dem Schaden im Gebäude zerstörten aus dem Dach schlagenden Flammen, die auf dem Dach installierte Photovoltaik-Anlage. Insgesamt entstand durch Feuer und Löscharbeiten ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.

Nach ersten Erkenntnissen soll das Feuer im oberen Stockwerk unter dem Dach ausgebrochen sein. Brandursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest.