Birkenau. (pol/pad) Eine Tankstelle in der Hauptstraße wurde am Donnerstagabend überfallen. Laut Polizeibericht betrat gegen 22 Uhr ein männlicher Täter den Verkaufsraum und bedrohte die 50-jährige Tankstellen-Angestellte mit einer Schusswaffe. Er konnte dann mit mehreren hundert Euro Beute zu Fuß in Richtung des Ortsteils Reisen flüchten. Die Angestellte blieb bei dem Überfall unverletzt.

Da die Polizei eine sofortige Fahndung einleitete, konnte in Weinheim eine Gruppe von vier Jugendlichen im Alter von 17 und 18 Jahren kontrolliert und festgenommen werden, die vermutlich mit der Tat in Verbindung stehen. Die aus dem Landkreis Bergstraße stammenden Jugendlichen waren im Taxi von Birkenau nach Mannheim unterwegs. Auf einen trafen die von der Angestellten gegebene Personenbeschreibung und die aus der Auswertung der Überwachungskamera entstandene Täterbeschreibung zu. Laut Polizei fand sich bei ihm auch ein Großteil der Beute, die er am Körper versteckt hatte. Ein weiterer hatte den Rest der Beute einstecken.