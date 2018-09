Hemsbach. (pol/rl) Alle Hände voll zu tun hatten Polizei und Ordnungsamt auf der Kerwe von Freitag bis Sonntag. Am Freitag um 23 Uhr hatte ein 17-Jähriger aus einer Nachbargemeinde versucht, an einem Losstand ein Stofftier und ein Trostpreis zu klauen. Der Jugendliche wurde festgenommen und auf die Wache gebracht. Dabei beleidigte er die Beamten und randalierte auf der Wache, sodass ihm Handschellen angelegt wurden. Ein Alkoholtest hatte einen Wert von über 1,7 Promille festgestellt. Der verständigte Vater holte den 17-Jährigen ab.

In der Nacht zum Sonntag kam es zu mehreren Körperverletzungen, deren Ursache überwiegend zu viel Alkoholkonsum war. Bereits um 21.30 Uhr gingen zwei junge Männer in der Bachgasse aufeinander los. Um 22.10 Uhr wurde in der Hildastraße ein Mann von mehreren Personen zusammengeschlagen. Dabei brach er sich das Nasenbein und musste später ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Suche nach den Tätern verlief erfolglos.

Gegen 23.15 Uhr rastete ein 21-Jähriger völlig aus und pöbelte völlig betrunken Passanten an, bis seine Begleiter ihn schließlich auf der Polizeiwache ablieferten, wo er ihn Gewahrsam genommen wurde. Auf dem Weg zur Arrestzelle schlug und trat er gegen die Beamten. Ein Arzt entnahm dem 21-Jährigen eine Blutprobe. Wegen Widerstand gegen Polizeibeamte wird gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 0.15 Uhr sprühte dann ein Betrunkener grundlos mit Pfefferspray in eine Menschenmenge und verletzte dabei vier Personen. Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß und etwa 23 bis 25 Jahre alt sein. Er hatte sehr kurze Haare, eine etwas mollige Figur, dunkle Hautfarbe und trug ein weißes T-Shirt. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hemsbach unter der 06201/71207 entgegen.

Kurz nach 3 Uhr wurden noch zwei gestohlene Fahrräder in der Rathaus- und Bahnhofstraße gemeldet.