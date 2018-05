Hirschberg/Laudenbach. (pol/noa) Das Kriminalkommissariat fahndet mit Phantombildern (siehe Fotos) nach den Tatverdächtigen von zwei Überfällen Ende Juli. In Laudenbach versuchten am Sonntag, 17. Juli, zwei Männer gegen 10.40 Uhr in der Bahnhofstraße einen 65-Jährigen auszurauben. Die Täter sollen das Opfer abgelenkt haben, wurden dann aber in die Flucht geschlagen. Die Tatverdächtigen sollen in einem dunklen 3er-BWM mit Heilbronner Kennzeichen davongefahren sein. Dabei gefährdeten sie laut Polizei zwei Kindergärtnerinnen samt Kindergruppe.

In Hirschberg-Leutershausen beraubte am Montag, 18. August, ein Mann eine ältere Frau auf einem Parkplatz in der Eichendorffstraße. Laut Polizei soll der Tatverdächtige versucht haben der 79-Jährigen gegen 11.45 Uhr unter einem Vorwand den Geldbeutel zu stehlen. Als dies nicht gelang, sei er ihr dann bis nach Hause gefolgt und habe ihr auf dem Weg zur Haustür den Geldbeutel entrissen . Dann sei er in einem alten, roten Fahrzeug in Richtung Lindenstraße geflüchtet. Das Auto könnte ein Opel Kadett E mit seinem Stufenheck gewesen sein. Der Täter sei etwa 1,70 Meter groß, gepflegt und ordentlich angezogen gewesen. Er habe eine kräftige Figur, braune kurze Haare und deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Er sei etwa 50 Jahr alt. Seine Kleidung sei beigefarben gewesen.

Hinweise zur Identität der Gesuchten an das Kriminalkommissariat Mannheim unter der 0621/174 5555.