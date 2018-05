Bensheim. Ein derzeit noch unbekannter Täter hat am späten

Montagabend eine Spielhalle in der Bensheimer Fabrikstraße überfallen und mehrere hundert Euro erbeutet.

Der Mann betrat nach Polizeiangaben kurz vor 23 Uhr die Räume, bedrohte einen Angestellten mit einer Schusswaffe und ließ

sich mehrere Geldscheine in einen Stoffrucksack stecken. Die Polizei fahndete nach Bekanntwerden des Überfalls mit mehreren Streifen nach dem Täter. Bislang noch ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K10) bittet um Hinweise zu dem etwa 170-180 cm großen und schlanken Täter. Er soll zwischen 18 und etwa 30 Jahren alt sein und eine dunklere Hautfarbe haben. Zur Tatzeit trug er unter anderem ein dunkelbraunes Kapuzenshirt. Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen genommen. (pol)