Hirschberg. Leicht verletzt wurde der Verursacher eines Verkehrsunfalls vom Sonntagmittag, 5. August, kurz nach 12 Uhr in der Landstraße. Nach Polizeiangaben achtete der Mercedes-Fahrer beim Wenden nicht genügend auf die herannahenden Fahrzeuge (Straßenbahn sowie Volvo), sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Polizei beziffert den Schaden an allen Fahrzeugen auf fast 20.000 Euro. Der Mercedes-Fahrer musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bis zur abschließenden Unfallaufnahme war der Schienenverkehr bis 13 Uhr gesperrt. Der Verursacher aus Weinheim sieht einer Anzeige entgegen. (pol)