Weinheim. Fast drei Promille Alkohol im Blut hatte am Samstagabend eine 36-jährige Frau, als sie gegen 19 Uhr einen Verkehrsunfall in der Waidallee verursachte. Sie fuhr mit ihrem Opel auf einen Audi auf, dessen Fahrerin auf Höhe Multring vor einer roten Ampel hielt. Es wurde zum Glück niemand verletzt und die Höhe des Sachschadens blieb gering. Die 36-jährige, die keinen Führerschein besitzt, musste mit zur Dienststelle, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Weinheim. Weil er eine rote Ampel nicht beachtete, verursachte am Samstagvormittag ein VW-Fahrer einen Verkehrsunfall auf der Bergstraße rund 11.000 Euro Sachschaden entstand. Der 29-Jährige fuhr in nördlicher Richtung, als er kurz nach 10 Uhr trotz Rotlicht in die Einmündung Birkenauer Talstraße fuhr und einer abbiegenden Toyota-Fahrerin die Vorfahrt nahm. Verletzt wurde niemand.

Weinheim. Unbekannte Täter drangen am Samstagmorgen über das Dach in eine Spielothek in der Bergstraße ein und brachen einige Spielautomaten auf. Die Tat dürfte sich zwischen 2.45 und 3.30 Uhr ereignet haben. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der 06201 / 10030 in Verbindung zu setzen.