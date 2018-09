Edingen-Neckarhausen. Schwer verletzt wurde in der Nacht zum Freitag, 27. April, gegen 3.20 Uhr ein 59-jähriger Arbeiter einer Firma in Edingen-Neckarhausen. Wie die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, war an einer Produktionsmaschine des Betriebes eine Störung aufgetreten. Als der Mann daraufhin versuchte, den Schaden zu beheben, zog er sich in der wieder in Bewegung geratenen Anlage schwere Verletzungen am rechten Arm zu.

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Verunglückte in ein Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen. (pol)