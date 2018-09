Adelsheim/B 292. In Höhe der Einfahrt zum Business-Park fuhr ein silberner VW-Golf am Dienstag um 12 Uhr auf der Schefflenzer Landstraße plötzlich teilweise auf der Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommender Lkw nach rechts ausweichen musste. Der Sattelzug kam von der Fahrbahn ab und blieb im gegenüberliegenden Grünstreifen stehen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Sattelzug entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Der Golf-Fahrer fuhr ohne anzuhalten davon. Wer Hinweise auf den silberfarbenen Golf oder seinen Fahrer geben kann oder Zeuge des Vorfalls geworden ist, wird gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, zu melden. (pol/rl)