Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis. Seit dem 1. Juni wird die 77-jährige Liselotte Schäfer aus Hemsbach vermisst. Sie verließ laut Polizei an diesem Tag gegen 11.30 Uhr ihre Wohnung in der Gutenbergstraße, um am Bahnhof Hemsbach einzukaufen. Eine Suche der Familie, als auch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bisher ergebnislos.

Frau Schäfer ist etwa 1,55 bis 1,60 Meter groß, hager, sieht aber deutlich jünger aus, als sie tatsächlich ist. Sie hat eine dunkelbraune Kurzhaarfrisur mit hellen Strähnen und trägt eine Brille. Sie war damals bekleidet mit einer Jeans und einer bordeaux-beige farbenen Steppjacke. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich mit der Kriminalpolizei Weinheim, Tel.: 06201/10030 in Verbindung setzen. (pol/rl)