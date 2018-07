Viernheim. Bei einem Verkehrsunfall am Autobahndreieck Viernheim ist am Donnerstagabend ein 72-Jähriger tödlich verunglückt. Der Mann hatte aus noch ungeklärter Ursache auf dem rechten Seitenstreifen der A 6 angehalten und war dann auf die Fahrbahn gelaufen. Ein 37 Jahre alter Autofahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Mann frontal mit seinem Wagen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 72-Jährige konnte nicht mehr gerettet werden, er starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrbahn in Richtung Mannheim-Sandhofen war für vier Stunden voll gesperrt. (dpa/lhe)