Weinheim. Ein 13-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall mit dem RNV-Zug der Linie 5 verletzt. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 22. März, um 17:40 an der Einmündung Luisenstraße/Bergstraße. Nach Angaben der Polizei war der Junge entgegen der Fahrtrichtung durch die Luisenstraße gefahren und an der Einmündung ungebremst gegen den RNV-Zug gefahren. Dabei prallte er mit dem Kopf gegen die Fahrerkabine. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt an der Unfallstelle wurde er mit einem Krankenwagen in eine Mannheimer Klinik eingeliefert. (pol)