Bürgermeisterwahl 2021 - die Fakten

> Amtsinhaber Hansjörg Höfer (65, Grüne Liste) kandidiert nach zwei Amtszeiten nicht mehr.

> Die Wahl am 28. November: Es gibt etwa 12.000 Wahlberechtigte (zum Vergleich Bundestagswahl vom 26. September: 11.292), darunter etwa 280 Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren sowie etwa 600 EU-Bürger.

> Die Stärke der politischen Gruppierungen: Grüne Liste: 32,53 % CDU: 20,67 % Freie Wähler: 18,80 % SPD: 15,27 % FDP: 6,06 % AfD: 3,41 % Bürgergemeinschaft Schriesheim: 3,26 % (Ergebnisse der Kommunalwahl 2019).

Die Kandidierenden:

> Fadime Tuncer (52, Grüne Liste), seit 2009 Stadträtin und seit 2019 Bürgermeisterstellvertreterin; sie arbeitet als als Wahlkreisreferentin des grünen Landtagsabgeordneten Uli Sckerl. Fadime Tuncer wurde 1969 in der zentralanatolischen Stadt Sivas geboren, 1975 übersiedelte die Familie nach Mannheim, wo Tuncer am Ursulinen-Gymnasium ihr Abitur machte.

Ab 1991 studierte sie zunächst Jura in Mannheim und in Heidelberg, schließlich ab 1999 Politikwissenschaft, Soziologie und Öffentliches Recht in Heidelberg; hier machte sie 2005 ihren Magister. Schon zu Studienzeiten zog sie 1996 nach Schriesheim, hier heiratete sie, und hier werden auch ihre beiden Kinder, eine Tochter und ein Sohn, groß. Vor 20 Jahren wurden das Ehepaar eingebürgert – und seitdem können beide endlich wählen. 2005 organisierte sie den ersten Bürgermeisterwahlkampf Hansjörg Höfers

> Christoph Oeldorf (43), wird unterstützt von CDU, Freien Wählern und Teilen der Bürgergemeinschaft. Er selbst ist Mitglied der Freien Wähler Hirschberg und der Landes-CDU, seit 2017 Bürgermeister in Wilhelmsfeld. In Leutershausen wuchs Christoph Oeldorf auf und engagierte sich erst im Sport – als Handballer bei der SGL –, von 2014 bis 2017 auch politisch, als Gemeinderat der Freien Wähler Hirschberg. Oeldorf ging von der fünften bis zur zehnten Klasse auf das Kurpfalz-Gymnasium, seinen Abschluss machte er auf dem Weinheimer Wirtschaftsgymnasium.

Nach dem Zivildienst in Weinheim studierte er zunächst Jura in Mannheim, arbeite als Werkstudent bei der SAP und studierte in Heidelberg ab 2011 Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt Südasien. Nach Stationen im Entwicklungsministerium und in der Entwicklungshilfe kam Oeldorf zur Arbeitsagentur. Dort war er bis zum Bürgermeisteramt in Wilhelmsfeld stellvertretender Dienststellenleiter in Weinheim. Zeitgleich absolvierte er an der Hochschule Kehl einen Masterstudiengang für Führungskräfte in der Verwaltung, den er 2019 abschloss.

Oeldorf ist verheiratet, mit seiner Frau erwartet er das erste Kind, das im Dezember auf die Welt kommen soll. Das Paar wohnt in Wilhelmsfeld.