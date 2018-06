Von Frederick Mersi

Joschi

Joschi lag im Wald, begraben unter Trümmern des abgestürzten Flugzeugs. Und Edeltraut Heeb kam ins Krankenhaus. Fünf ihrer Wirbelkörper waren gebrochen, einer davon instabil. Edeltraut Heeb durfte sich nicht bewegen, sonst hätte sie gelähmt sein können. Sie musste warten. „Ich habe gar nicht nach Handtasche, Uhr, Portmonee oder sonst etwas gefragt“, sagt sie, „ich wollte nur Joschi hier haben, weil er mir so viel bedeutet.“ Irgendwann kam die Polizei in die Klinik, in einem Plastiksack lag Joschi. Blutverschmiert, das gelbe Fell dreckig vom feuchten Waldboden. Die Beamten hatten eigentlich nach einem Kind gesucht. Doch Joschi gehörte zu Edeltraut Heeb. Für sie ist er heute noch viel mehr als eine gelbe Stoffente.

Etwa vier Jahre vor dem Flugzeugabsturz am Hohen Nistler hatte sie das Plüschtier mit dem großen braunen Schnabel und den schwarzen Knopfaugen von ihren Kindern geschenkt bekommen, vor einer Blinddarm-Operation. Seitdem war Joschi ihr treuer Begleiter auf Reisen – im Rucksack, in der Tasche, Joschi war immer dabei. Am 22. Dezember 1991 saß das Plüschtier auf Edeltraut Heebs Schoß, nachdem sie ihren Platz im Rosinenbomber eingenommen hatte. Sie hatte sich auf eine Zeitungsannonce bei Regisseur Martin Kirchberger gemeldet, um beim Rundflug der DC-3 dabei zu sein.

Laufen lernen

Als Edeltraut Heeb im Krankenhaus wieder zu sich kam, war unklar, ob sie sich je wieder wie zuvor würde bewegen können. Für die ehemalige Fitnesstrainerin und Tennisspielerin war es eine harte, quälend lange Zeit. Joschi war immer dabei. Die Krankenschwester hatte ihn gewaschen und zum Trocknen auf die Heizung gelegt. Liegend kämpfte sich auch Heeb zurück ins Leben. Von Heidelberg wurde sie nach Bad Schönborn zur Reha gebracht. „Dann musste ich wieder ganz neu laufen lernen“, sagt sie. Als sie zurück nach Hause kam, nach Rüsselsheim, wusste sie nicht, wie sie sich ohne Schmerzen bewegen sollte. Ihren alten Job in einer Computerfirma konnte sie nicht mehr antreten: „Mir wurde geraten, dass ich in Rente gehen soll, mit 45 Jahren.“

Auch das Autofahren war für Heeb erst einmal Vergangenheit. Vor dem Absturz war sie gern an die Ostsee in ihre alte Heimat gefahren, oder auch mal nach Süden, an die italienische Grenze. Sie begab sich zwei Jahre lang in Behandlung bei einem Psychologen: „Er ist mit mir gefahren, aber es wurde immer schlimmer, immer schlimmer.“ Nicht einmal im Stadtgebiet wollte sie sich ans Lenkrad setzen: Wenn ein Bus kam oder die Fahrbahn enger wurde, kamen die Panikattacken und sie musste anhalten. Aber Heeb gab nicht auf. Und Joschi war immer dabei.

Ein neues Leben

Heute fährt Heeb wieder Auto, nur nicht auf der Autobahn. Für weite Reisen nimmt sie Zug und Bus, zum Beispiel, wenn sie zu einer Fortbildung in ein Kloster nach Bayern will. Beruflich musste sie sich nach dem Flugzeugabsturz neu orientieren, sie begann eine Ausbildung zur Heilpraktikerin an der Paracelsus-Schule in Mainz. Drei Jahre und eine Prüfung beim Amtsarzt später fing für sie ein neues Leben an: „Eins, das ich vielleicht schon früher hätte leben sollen, weil mir das richtig Freude gemacht hat.“

Während ihrer Ausbildung hätte sie Joschi fast ein zweites Mal verloren: Bei Eisregen stieg sie in Gustavsburg bei Rüsselsheim auf der Straße aus ihrem Auto, um die Scheibe freizumachen. Die Stoffente fiel aus ihrem Schoß auf die Fahrbahn, erst an der nächsten Ampel bemerkte Heeb, dass er fehlte. „Danach hat er mir die Treue gehalten, und ich ihm“, sagt sie. Joschi wurde für sie zum Anker beim Neubeginn, zur Konstanten in Zeiten des Umbruchs und vieler Unklarheiten.

Die Verarbeitung

„Ich hatte viele Fragen“, sagt Heeb. Ihr half der Glaube an etwas Größeres, daran, dass nichts von dem, was in ihrem Leben geschehen war, umsonst passiert war. Sie las viele Bücher, ging zum spirituellen Tanzen. „Viele Leute haben mir geholfen“, sagt Heeb. Ein Pfleger, der für sie in der Klinik an Weihnachten Trompete spielte, der Psychologe, ein Freund, der sie jahrelang begleitete. Gnade sei für sie ein großes Thema gewesen, „die Gnade, dass ich überleben durfte“, Zuversicht und schließlich, vor zwei Jahren, Vergebung.

„Ich habe viel mit Schuldzuweisungen gearbeitet. Zum Beispiel die Piloten, wie konnten die das machen?“, sagt Heeb. Lange habe sie sich mit dieser Frage beschäftigt. „Das gibt es jetzt für mich nicht mehr. Es gibt keine Schuld mehr. Und dadurch sehe ich das Unglück und die Zeit danach in einem anderen Licht.“ Spannend sei dieser innere Heilungsprozess gewesen, sagt Heeb. Es gibt vieles, für das sie dankbar ist.

Auf und ab

Noch immer aber gibt es Momente, in denen die Bilder und Erinnerungen an den 22. Dezember 1991 wieder hochkommen. Zum Beispiel, wenn sie im Fernsehen Bilder von anderen Flugzeugabstürzen sieht. „Auch jetzt mit diesen brasilianischen Fußballern. Das, muss ich sagen, geht ganz schön tief rein“, sagt Heeb. Nach dem Germanwings-Absturz im März vergangenen Jahres fiel sie in eine depressive Phase, lag eine Woche lang fast nur zu Hause im Bett. „In ein Loch“ sei sie gefallen, sagt Heeb. Erst durch Malen, meditative Musik und Bewegung habe sie sich da wieder rausholen können. Joschi war auch in dieser dunklen Zeit bei ihr, hütete mit Heeb zusammen das Haus.

Das ist inzwischen zu seiner Hauptaufgabe geworden: „Vor ein paar Jahren habe ich gesagt, Du bleibst jetzt zu Hause und passt auf, auch weil ich ihn dann nicht mehr in den Rucksack quetschen wollte“, sagt Heeb. Zur Grundsteinlegung für den Gedenkstein auf dem Hohen Nistler vor beinahe drei Jahren kam Joschi aber noch einmal mit.

Edeltraut Heeb erzählt Joschis Geschichte gern, sie zieht sich wie ein roter Faden durch die vielen Ereignisse in ihrem Leben. Ein Leben, für das sie trotz aller Aufs und Abs, dankbar ist: „Ich habe noch einmal 20 schöne, schöne Jahre geschenkt bekommen.“