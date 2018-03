Von Stefan Hagen

Heidelberg/Rhein-Neckar. Nein, nach Kurpfalz hört sich die Stimme am Telefon wahrlich nicht an. "Ich kann es wohl nicht verleugnen", sagt Fritz Schugardt, "ich bin nun mal in Berlin geboren". Allerdings hat es ihn schon vor langer Zeit in die hiesige Region verschlagen. Wie es dazu gekommen ist, erzählt der mittlerweile 88-Jährige im Rahmen der RNZ-Serie "Meine Stadt 1945".

"Für mich war der Krieg in Österreich zu Ende", berichtet Schugardt. Dort wurde er mit einigen Kameraden von den Amerikanern gefangenen genommen. Nach einer wahren Odyssee kam er schließlich Ende Juli 1945 in Heidelberg an.

Die Schönheit der Stadt konnte er damals natürlich noch nicht genießen, im Stadtgarten-Casino war für ihn und viele andere deutsche Soldaten erst einmal Endstation. "Dort war eine Auffangsstelle für Kriegsgefangene untergebracht", erläutert Fritz Schugardt, der heute in Neckargemünd-Waldhilsbach lebt.

Als ihn die Amerikaner schließend "laufen ließen", war er natürlich heilfroh, stand aber vor der Frage: "Was mache ich denn nun?" Zunächst einmal ging er mit einigen Kameraden auf Zimmersuche. Im Stadtteil Kirchheim wurde man nach einigen ergebnislosen Anläufen endlich fündig.

Die Truppe bezog ein Zimmer, stand aber gleich vor dem nächsten Problem: "Wir brauchten natürlich Arbeit", berichtet Schugardt. Die fanden sie schließlich am Neckar. "Die Brücken waren ja noch zerstört", sagt der 88-Jährige. "Und die Leute mussten ja irgendwie ans andere Ufer kommen."

In Höhe der Thibautstraße wurden damals zwei "Marinekutter" eingesetzt, erinnert sich der gebürtige Berliner. Von dort aus ging es über den Neckar rüber zur Werderstraße. "Da haben wir uns ganz spontan einfach mal als Mannschaft beworben." Sie hatten Glück, kräftige Kerle waren zu diesem Zeitpunkt als Ruderer heiß begehrt.

Sie arbeiteten schließlich abwechselnd in Früh- und Spätschicht. "Wir haben uns mächtig ins Zeug gelegt, das hat man dann abends mächtig in den Knochen gespürt", sagt Schugardt. Den genauen Preis für eine Überfahrt hat er nicht mehr im Kopf, "aber es waren nur ein paar Pfennige". Schwarzfahren war bei dieser besonderen Form des öffentlichen Personennahverkehrs übrigens unmöglich, denn es war eine Kassiererin an Bord, die man sich wohl von der Straßenbahn "ausgeborgt" hatte. Es sei eine aufregende Zeit gewesen und ab und zu, lächelt der Waldhilsbacher, "haben wir natürlich schon mal zu den Mädels, die im Boot saßen, rübergeschielt".

"Vielleicht", hofft Fritz Schugardt, "meldet sich jetzt bei der RNZ ja sogar ein ehemaliger Passagier"...

