Rhein-Neckar. (nip/zg) In der heutigen Folge der RNZ-Serie "Meine Stadt 1945" erinnert sich Dr. Karl Zahn, der in Heidelberg lebt, unter anderem an seine Flucht aus der Kriegsgefangenschaft.

Ich war bei Kriegsende 17 Jahre alt. Wie die meisten Altersgenossen war ich Hitlerjunge, Luftwaffenhelfer, Arbeitsmann, Soldat, Kriegsgefangener und Heimkehrer. Zu Beginn des Jahres 1945 war ich Richtkanonier in einer Batterie schwerer Artillerie, unsere Stellung war in Speyer. Im Februar wurden wir abgezogen, ließen die Geschütze stehen und zogen nur leicht bewaffnet zu Fuß durch Süddeutschland.

Anfang Mai 1945 geriet ich in der "Alpenfestung" bei Berchtesgaden in Kriegsgefangenschaft, konnte aber nach wenigen Tagen mit einem Freund fliehen. Wir verbargen uns in einer Scheune, doch der Bauer wollte uns nicht bei sich sehen, weil auf das Verstecken von Soldaten die Todesstrafe stand. So zogen wir, mit alter Zivilkleidung versehen, trotz Reiseverbot auf Feld- und Waldwegen in Richtung Heimat. Übernachtet wurde im Freien oder in Scheunen. Ende Mai kamen wir in Heidelberg an. Bis auf die Brücken war die Stadt unzerstört. In Höhe der Friedrichsbrücke konnte ich mit einem Fischerkahn nach Neuenheim übersetzen. Die Großfamilie fand ich schließlich in der Bergstraße.

Ich meldete mich bei der Stadt zurück und bekam die kargen Lebensmittelmarken. Als Heimkehrer erhielt ich außerdem in der Tabakfabrik eine Packung Feinschnitt zum Drehen von Zigaretten. Da es noch keinen Schulunterricht gab, wurde ich mit anderen Schülern im Hofgut Langenzell bei Wiesenbach zur Erntearbeit verpflichtet. Dort waren wir in der Scheune untergebracht, wurden gut verpflegt und arbeiteten von halb acht Uhr bis um sechs Uhr abends auf den Feldern oder im Stall. Am Wochenende durften wir nach Hause gehen, 18 Kilometer zu Fuß nach Heidelberg, konnten aber auch immer einige Kilo Kartoffeln oder Gemüse mitnehmen. Nach der Ernte nach Heidelberg zurückgekehrt, wurde ich bei der Firma Grün & Bilfinger als Bauhilfsarbeiter zum Aufbau einer Holzbrücke beschäftigt. Am Wochenende sammelten dann alle im Wald um den Heiligenberg Reisig, um den Küchenherd zu versorgen. Nie war der Wald so leer wie damals. Auch Bucheckern wurden gesammelt, die 1945 reichlich vorhanden waren und einen kalten Winter ankündigten. Für die Bucheckern gab es Öl in der Ölmühle - damals ein großer Schatz.

Im November 1945 konnte ich zusammen mit einem Freund - und mit Erlaubnis der Forstbehörde - eine große Buche schlagen. Drei Festmeter waren für die Stadt, drei für uns, wobei unsere Festmeter auf der Rückseite etwas länger als die für die Stadt waren. Nur mit Säge und Axt fällten wir den großen Baum und kamen mit seiner Hilfe glimpflich über den sehr kalten Winter. Da unser Vater zu dieser Zeit ohne Einkommen war, verlegte ich mich auf den Schwarzhandel mit amerikanischen Zigaretten, Soldatenrationen und Fahrradreifen. Ich hatte bald ein Einkommen, mit dem wir den harten Winter überleben konnten ...