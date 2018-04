Von Christa Huillier

Schwetzingen. 8. Mai 1945. Der Krieg ist für Deutschland zu Ende. Viele Städte und Gemeinden im jetzigen Rhein-Neckar-Kreis sind zerstört und von den Amerikanern besetzt. Wie war das Leben in diesen schweren Zeiten? Wie haben sich die Menschen über Wasser gehalten? Wie gingen die Kinder mit dieser Situation um? RNZ-Mitarbeiterin Christa Huillier erinnert sich nachfolgend an ihre Kindheit in Schwetzingen.

Endlich kein Fliegeralarm mehr, der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Ich war damals neun Jahre alt. Von der Notschule mit Luftschutzkeller in der Forsthausstraße kamen die Grundschüler endlich wieder in den Genuss eines "normalen" geregelten Unterrichts in der Hildaschule.

Klassenlehrer meiner dritten Klasse war der strenge Herr Knühl. Beim geringsten Mucks gab es "Tatzen" für die ganze Klasse, Beschwerden zu Hause waren zwecklos. "Er hat sicher einen Grund gehabt", pflegte meine Mutter stets zu sagen. Psychischen Schaden haben die "Tatzen" bei mir nicht angerichtet, dafür musste ich meine geschwollenen Finger öfters mit kaltem Wasser kühlen.

Schwetzingens Besatzer, die "Amis", wurden bald die erklärten Lieblinge der Kinder aus der Hildastraße. Täglich pilgerten wir zum altehrwürdigen Marstall des Kurfürsten Carl Theodor, wo die Küche der Besatzer untergebracht war. Unsere Milchkännchen und Schüsselchen füllten die netten "Amis" mit den köstlichsten Dingen, die uns Kriegskindern völlig unbekannt waren: Schokolade, Erdnüsse, ultraweißes Weißbrot und typisches "American Food". Sprachbegabt, wie Kurpfälzer sind, erwarben wir im Nu die ersten englischen Sprachkenntnisse: "Have you a chewing-gum?" oder "How do you do?"

Zum Spielen hatten wir Hildasträßler Platz genug. Auf der Straße peitschten wir die Tanzknöpfe, sprangen Seil, ließen den Ball gegen die Hauswände "dopsen", spielten "Klickerles" und "Versteckerles".

Lieblingsspielplatz für Artur, Marianne, Anneliese, Jürgen, Helga und mich war der verwilderte Krankenhausgarten, der frühere, 1890 aufgelassene Schwetzinger Friedhof. Hier fand 1826 der Mundartdichter Johann Peter Hebel seine letzte Ruhestätte. Am imposanten "Hebeldenkmal" spielten wir "Verkäuferles" mit Gras, Blättern, Stöckchen und Steinen.

Ich frönte auch einer ganz besonderen Sammelleidenschaft. Wenn die Kaltblüter "Fritz" und "Franz" den Eiswagen mit den meterlangen Eisstangen durch die Hildastraße zogen, sammelte ich, wie weiland der "Mannemer Blumepeter", die Hinterlassenschaften der Schwergewichte in mein "Knoddelkärchel", wertvoller Dünger für Großvaters Gemüsegarten, der dafür sorgte, dass meine Familie in der harten Nachkriegszeit keinen Hunger leiden musste.

Nicht nur die Soldaten, auch Metzgermeister Schneider hatte ein Herz für Kinder, er füllte die besagten Milchkännchen mit "Worschtsupp fer umme". Manchmal peppte er die Suppe sogar mit einem Würstchen auf. Der Zahn der Zeit hatte auch am Zaun des Schlossgartens genagt. So konnten wir Kinder durch die Löcher schlüpfen und den Lustgarten Carl Theodors als riesigen Abenteuerspielplatz benutzen. Die Ruine des römischen Wasserkastells eignete sich bestens zum Klettern, der marmorne Gott Apollo unter der goldenen Kuppel des Tempels schaute uns beim Versteckspielen in den Labyrinthgängen zu.

Die geschwungene chinesische Brücke, das "Lügebrückl", überquerten wir mit verbundenen Augen. Wer stolperte, war ein "Lügebeutel". Manchmal erwischte uns der Schlossgartenaufseher Kleinbongarts. Dann nahmen wir durch die Büsche Reißaus, der "Schütz" hatte keine Chance, die "Schlossgaadebankert" auf seinem klapprigen Fahrrad einzuholen. Fazit: Die Nachkriegszeit war für viele Menschen schwierig und entbehrungsreich. Ich stelle heute aber dankbar fest, dass ich eine glückliche Kindheit in meiner Heimatstadt Schwetzingen verbracht habe.