Für den finnischen Jazz-Pianisten Iiro Rantala hat die Jazz-Geschichte bereits mit Johann Sebastian Bach begonnen. Folgerichtig ist Rantala ein musikalischer Grenzgänger zwischen Klassik und Jazz und passt bestens in die „Off-spring“-Konzertreihe des Festivals „Heidelberger Frühling“. Mit seinem Trio, zu dem sich Bassist Dan Berglund und Schlagzeuger Morten Lund gesellen, kommt Rantala am Dienstag, 17. April, 19.30 Uhr, in die Halle 02 nach Heidelberg. Karten kosten 24,70 Euro beim RNZ-Ticketservice