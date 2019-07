Eine laue Sommernacht, das Heidelberger Schloss in spektakulärem Feuerschein, danach ein großes Feuerwerk am Himmel über der Stadt (Foto: Schwerdt): Heidelberger Schlossbeleuchtungen sind immer ein Besuchermagnet. Am Samstag, 13. Juli, wird des Spektakel ab 22.15 Uhr zum zweiten Mal in diesem Jahr geboten. Wie üblich gibt es ein Rahmenprogramm mit Markt auf dem Kornmarkt ab 12 Uhr und Biergarten mit Livemusik ab 16 Uhr auf der Nepomuk-Terrasse bei der Alten Brücke. Und in der Heiliggeistkiche erklingt ab 18.15 Uhr „Feuerwerksmusik für drei Trompeten, Pauke und Orgel“. Konzertkarten gibt es für 19,10 Euro beim RNZ-Ticketservice.