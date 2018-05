Eine Zeitreise – nicht nur musikalisch - zurück in die 1970er Jahre, das verspricht die Show Urban Dance Machine, die am Freitag, 1. Juni, 19.30 Uhr, im Palatin in Wiesloch für Diskostimmung sorgt. Neun Instrumentalisten sowie vier Sängerinnen und Sänger entführen auch optisch mit visuellen Effekten in die Zeit der US-amerikanischen Disco Music der 1970er Jahre. Da sind Schlaghosen, Plateauschuhe, Föhnwelle und Diskokugel angesagt. Karten für 28,50 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.