Abba ist bis heute eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Ihre Hits wie „Dancing Queen“, „Mamma Mia“ oder „Super Trouper“ sind noch immer absolute Ohrwürmer. Auch 40 Jahre danach hat ihre fröhlich-unbeschwerte Musik nichts von ihrem Reiz verloren. Die „Tribute Show – ABBA today“ erweckt den Mythos Abba wieder zum Leben. Frei nach dem Motto: Zurück in die 70er - nur im neuen Gewand. Am Freitag, 15. Februar, 20 Uhr verschmilzt der Abba-Pop in der Heidelberger Stadthalle mit dem Sound des neuen Jahrtausends. Karten ab 49,50 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.