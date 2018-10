Der israelische Jazzstar und Bassist Avishai Cohen erkannte einst das Talent des jungen Pianisten Shai Maestro und nahm ihn unter seine Fittiche. Mittlerweile ist Shai Maestro selbst eine bekannte Größe in der israelischen Jazzszene und präsentiert mit seinem eigenen Trio zeitgenössischen israelischen Jazz. Mit Schlagzeuger Ofri Nehemya und Barak Mori am Bass gastiert Shai Maestro am Montag, 8. Oktober, 20 Uhr, beim Enjoy-Jazz-Festival im Heidelberger Karlstorbahnhof. Karten kosten 24 Euro beim RNZ-Ticketservice.