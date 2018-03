Seit 2008 pilgern die Freunde der Drum-and-Bass-Szene in den Heidelberger Karlstorbahnhof. Der zehnte Geburtstag der Partyreihe BassStation, die vor allem DJs aus der Region förderte, wird am Freitag, 23. März, ab 23 Uhr mit besonderen Gästen gefeiert: den Raggatwins (Foto: zg), eines der beliebtesten MC-Teams der Welt. Das Lineup der Jubiläumsnacht vervollständigen Bassline Generation, Rampage Twins, Dub Berzerka, DJ Dry und MC Renegade. Karten kosten 6 Euro an der Abendkasse.