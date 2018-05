Im Verlauf der langen Geschichte von Yes haben zahlreiche Bandmitglieder irgendwann „No“ gesagt und sind ausgestiegen. Dennoch gibt es die britische Progressiv-Rock-Formation noch immer. Beim Zeltfestival Rhein-Neckar im Palastzelt auf dem Maimarktgelände in Mannheim lassen Gründungsmitglied Jon Anderson und die ehemaligen Mitglieder Rick Wakeman und Trevor Rabin am Dienstag, 5. Juni, 19.30 Uhr, die besten Zeiten von Yes musikalisch wieder lebendig werden: Yes, wir rocken weiter! Karten ab 61,85 Euro beim RNZ-Ticketservice.