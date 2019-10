Auch auf ihrem neuen Album „La Saboteuse“ verbindet die bahrainisch-britische Trompeterin Yazz Ahmed (Foto: Verdon-Roe) zwei musikalische Welten: Unterstützt von Musikern wie Lewis Wright am Vibrafon, Shabaka Hutchings an der Bassklarinette und Naadia Sherriff am Keyboard werden wellenförmige Rhythmen mit orientalischen Melodien und Yazz‘ sonoren Trompetenlinien gemischt. Das klingt wie die Passage einer Wüstenkarawane, die im Mondlicht gebadet wurde, live nachzuvollziehen beim Enjoy-Jazz-Konzert am Mittwoch, 30. Oktober, 21 Uhr, im Karlstorbahnhof in Heidelberg. Karten kosten 19,70 Euro beim RNZ-Ticketservice.