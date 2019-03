50 Jahre Woodstock: Das legendärste Festival aller Zeiten feiert 2019 großes Jubiläum. In „Woodstock the Story – Das Rockmusical“ wird am Sonntag, 24. März, 18 Uhr, in der Stadthalle Buchen der Geist von Woodstock auf der Bühne lebendig. Die dreistündige Reise führt zurück ins Jahr 1969 mit den besten Songs von legendären Musikern und Rockgruppen von Jimi Hendrix bis Janis Joplin. Karten gibt es für 39,90 Euro beim RNZ-Ticketservice.