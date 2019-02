Emerson, Lake & Palmer haben Rock-Geschichte geschrieben. Die Formation mit Keyboarder Keith Emerson, Bassist und Sänger Greg Lake und Schlagzeuger Carl Palmer prägte in den 1970er Jahren den Progressiv Rock und wurde eine der ersten Supergruppen. Nach dem Tod von Emerson und Lake 2016 ist Carl Palmer (Foto: Borchardt) das letzte lebende Mitglied der 1998 aufgelösten Band. Mit seiner Formation ELP-Legacy bringt er am Donnerstag, 28. Februar, ab 20 Uhr im 7er Club in Mannheim die klassischen Songs von Emerson, Lake & Palmer wie „Lucky Man“ noch mal live auf Bühne. Karten kosten 34,20 Euro beim RNZ-Ticketservice.