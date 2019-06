Kult-Rap aus Los Angeles ist am Mittwoch, 19. Juni, 19 Uhr, beim Zeltfestival Rhein-Neckar auf dem Maimarktgelände in Mannheim mit Cypress Hill angesagt. Die Formation hat in den 1990er Jahren den West-Coast-Rap revolutioniert, vor allem Songs zur Legalisierung von Marihuana bescherten ihr hohe Aufmerksamkeit und weltweite Hits. Irgendwie mit Drogen hat auch das neue Album zu tun, das im Mittelpunkt der Tour steht: „Elephants On Acid“ heißt es. Karten für 51,85 Euro beim RNZ-Ticketservice.