Der Sänger und Musiker Elemotho ist einer der bekanntesten Künstler in Namibia. Er verbindet traditionelle Musik seiner Heimat mit Jazz, Rock und Reggae. Im Rahmen der Afrikatage gastiert Elemotho am Mittwoch, 10. Juli, 21 Uhr, im Karlstorbahnhof in Heidelberg. Karten für 15,30 Euro beim RNZ-Ticketservice.