Vor wenigen Monaten feierte Beatrice Egli ihren 30. Geburtstag. Nun kommt sie im Rahmen ihrer „Wohlfühlgarantie“-Tour in den Mannheimer Rosengarten. Am Freitag, 30. November, 19 Uhr präsentiert Egli Songs, die zwischen Schlager, Pop, Dance, Latino, Electro und sogar Hardrock variieren. Ein zentrales Thema ihrer Musik: die Liebe. „Sie ist etwas Wunderschönes und gehört zu den wichtigsten Dingen im Leben“, so Egli. Karten ab 45,55 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.